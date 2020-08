Elettra Lamborghini: "Mi si spezza il cuore"

Di Sebastiano Cascone sabato 22 agosto 2020

Elettra Lamborghini preoccupata per un secondo lockdown

Nelle scorse ore, Elettra Lamborghini, sul proprio account Instagram, ha lanciato un sondaggio rivolto a tutti i propri followers. La cantante che, questa estate, sta spopolando con il singolo 'La Isla' in coppia con Giusy Ferreri, è preoccupata per il numero elevato di positivi che si sta registrando in Italia negli ultimi giorni. Tanto da temere una seconda chiusura (in vista del matrimonio con Afrojack previsto per inizio settembre). Ecco il quesito:

"Raga ma secondo voi vi sarà un altro lockdown? Io sono sinceramente preoccupata. Ho fatto il test l'altro giorno ed era negativo. Mi sento così fortunata che adesso tengo anche 4 metri di distanza. Sono diventata più drastica di prima".

La giovane interprete è rimasta letteralmente sconvolta dal risultato perché il 74% dei suoi seguaci, ad oggi, è fortemente convinto che il Governo italiano decida di chiudere nuovamente tutto per arginare la diffusione del Coronavirus.

Le conclusioni di Elettra sono amare e nascondono un fondo di verità:

"Ma lo sapete che significa un altro lockdown economicamente per l'Italia?! Non ci voglio nemmeno pensare a tutte le famiglie con figli e alle aziende. Mi si spezza il cuore. Nella vita bisogna realmente essere grati per ciò che si ha".