Denis Dosio contro Er Faina: "Non ti permetto di parlare a nome mio e di tutti i giovani" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

Il duro attacco di Denis Dosio contro Er Faina

Nelle scorse ore, Denis Dosio ha voluto far sentire la propria voce attaccando duramente Damiano Er Faina, piuttosto critico sulla chiusura delle discoteche per permettere ai giovani di poter rientrare in aula il prossimo 14 settembre 2020.

Ecco il pensiero del giovane influencer:

"Er Faina ha voluto comunicare il suo pensiero: visto che hanno chiuso ingiustamente le discoteche, lo Stato non si sarebbe dovuto permettere di aprire le scuole. Come se ci fosse qualche strano collegamento tra un posto in cui la gente fa per ubriacarsi e farsi delle tipe in un prive' e uno in cui si va per studiare e crearsi un futuro migliore. Questo è un posto che rientra tra i diritti della Costituzione. Io non ci vedo un collegamento e non ti permetto di parlare a nome mio e di tutti i giovani. Visto che ti sei proclamato colui che parla a nome dei giovani di esprimere un pensiero. Se noi torniamo nuovamente in un lockdown. I nostri padri perdono il lavoro. Qui non sarà più il problema di dove andare il sabato sera ma chi ha i soldi per uscire il sabato sera?"

La clip, che affronta uno dei più controversi e spinosi argomenti degli ultimi giorni in materia di Coronavirus, è stata apprezzatissima da parte del popolo del web che ha reso il nome di Denis Dosio trend topic su Twitter.