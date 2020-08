Nilufar Addati: "Sono in isolamento fiduciario. Sto aspettando i risultati del tampone" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

Nilufar Addati si è sottoposta ad un tampone per scongiurare il rischio di aver contratto il Covid-19

Nelle scorse ore, Nilufar Addati, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto rassicurare tutti i fan sulle sue condizioni di salute. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', rientrata da qualche giorno dalla Sardegna, ha deciso di mettersi in isolamento fiduciario e di sottoporsi al tampone per il Covid-19.

Il test sierologico ha dato esito negativo e, in queste ore, è in attesa del risultato del tampone. I seguaci della giovane influencer napoletana sono in apprensione perché, nei giorni scorsi, la loro beniamina è stata avvistata assieme al calciatore del Napoli, Andrea Petagna, risultato positivo al Coronavirus.

Ecco le sue parole:

"Tornata dalla Sardegna mi sono messa in isolamento fiduciario per la sicurezza mia e degli altri. Sono a casa e non sono a contatto con nessuno, neanche con i miei genitori. Ho fatto un test sierologico che è negativo, però mi sono sottoposta anche ad un tampone e adesso sto aspettando i risultati, che dovrebbero arrivare in questi giorni. Vi ringrazio per i tanti messaggi che mi avete mandato. Volevo rassicurarvi perché io sto bene. Come presumo già sappiate non è obbligatorio fare tamponi Italia per Italia, perché non sono stata all'estero. Ho deciso comunque di farlo perché la situazione è quella che è e mi sembrava doveroso. […] Per quanto riguarda il test sierologico, visto che me lo state chiedendo in tanti, spesso non basta. Ce ne sono di diversi tipi. Quello che ho fatto io è con prelievo di sangue e vengono analizzati gli anticorpi. […] Tuttavia se si è entrati a contatto col virus da pochissimo la cosa migliore è fare un tampone. Io per sicurezza ho fatto entrambe le cose".