Lorenzo Riccardi: "Sirius? Dopo Gemma Galgani si troverà una più giovane"

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi bocciano la coppia Sirius - Gemma Galgani

Lorenzo Riccardi, ex tronista ed opinionista di 'Uomini e Donne', e la fidanzata Claudia Dionigi, intervistati da 'SuperGuidaTv', hanno commentato la possibile rottura tra Gemma Galgani e Sirius a poche settimane dalla riprese delle registrazioni delle nuove puntate in partenza a metà settembre:

Lorenzo: "Secondo me Sirius ora si troverà una più giovane. Lo spero per lui. Mi sembra un adescatore di nonnine che punta alla pensione. Non l’ha sfruttata però ha trovato il modo per far parlare di sé. Ha fatto qualcosa che nessuno avrebbe il coraggio di fare"

Claudia: "La penso come Lorenzo. Conosco bene Gemma e ci scriviamo spesso su Instagram. Lei è una grande donna e sono sicura che Sirius ha fatto tutto questo per visibilità. Ha ottenuto ciò che voleva. Ti dirò di più. Sono convinta che a settembre lo rivedremo. Gemma è un po’ ingenua perché quando vede un bel ragazzo va fuori di testa".

Al momento, le uniche informazioni in possesso del popolo del web confermerebbero il fatto che tra i due protagonisti dell'ultima stagione del programma di Maria De Filippi non sarebbe mai nata una vera e propria frequentazione fuori dagli studi. Per il 14 settembre 2020, sarebbe atteso il primo confronto tra Nicola Vivarelli e la dama torinese. Che le previsioni di Lorenzo e della compagna vengano rispettate fedelmente? O ci saranno nuovi colpi di scena dietro l'angolo? Chi vivrà vedrà...