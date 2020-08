Uomini e Donne, Veronica e Giovanni: la loro storia è ufficialmente finita ma c'è una segnalazione...

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne, il dating show che tornerà in onda, prossimamente, su Canale 5.

La loro storia d'amore, fuori dagli studi del programma condotto da Maria De Filippi, è stata caratterizzata soprattutto tra alti e bassi, tra momenti di crisi e altri nei quali la coppia si è mostrata decisamente affiatata e felice sui social.

Veronica, qualche giorno fa, però, ha annunciato, a sorpresa, la fine della relazione con Giovanni, addossandosene tutte le colpe:

Quando finisce una storia, si dice che gli errori sono nel mezzo. Beh, non sempre è così... Colpa mia, solo mia! Ti amo ma ho fatto un grave errore. Ormai è tardi, perdonami! Sei stato un signore e io ho sbagliato. Non mi perdonerò mai... Purtroppo le favole finiscono anche causate dalle principesse. E questa è la fine della mia favola!

La fine della loro storia d'amore è stata confermata anche da Giovanni, sempre tramite Instagram Stories:

Camminerò sempre a testa alta perché io sono stato un principe e ho dato tanto, ricevendo poco poco, direi briciole, per non dire altro... Ti ho dato 1000 possibilità, ne hai sprecate 2000! Non fatemi domande, senza giri di parole, è finita!