Veronica Peparini e Andreas Muller: gli hater li attaccano, il figlio di lei li difende

Di Ivan Buratti venerdì 21 agosto 2020

Daniele Prolli, figlio della coreografa di Amici, sfida gli hater della coppia su Instagram: "Testa di ca*zo

Non c'è pace per Andreas Muller e Veronica Peparini. I due ballerini del talent show Amici di Maria De Filippi, che recentemente hanno raccontato la propria storia d'amore in un libro, sono finiti nuovamente sotto scacco degli hater sui social.

La coppia è spesso vittima di attacchi ed insulti da parte di alcuni utenti, che spesso mettono in dubbio il loro sentimento per via della differenza d'età che intercorre fra i due artisti. Sono ventisei gli anni che Andreas Muller ha in meno rispetto alla sua compagna, che raramente si espone pubblicamente per difendersi, lasciando agli hater la convinzione che l'amore abbia effettivamente età. Questa volta, però, i soliti "odiatori" non sono rimasti senza replica. Infatti, il figlio adolescente di Veronica Peparini, Daniele, ha deciso di intervenire per rispondere all'ennesima ingiuria nei confronti della coppia.

"Testa di caz*o", ha tuonato Daniele Prolli - che la coreografa ha avuto dalla precedente relazione con il ballerino Fabrizio Prolli - contro l'hater che ha dubitato della sincerità dell'amore fra la mamma e il compagno Andreas. "Se la sto difendendo ci sarà un motivo, no?", ha rivelato su Instagram a chi gli domandava se fosse realmente il figlio della coreografa. Non è semplice per un ragazzo leggere quotidianamente sui social attacchi gratuiti rivolti alla propria mamma, soprattutto se intaccano la vita famigliare che entrambi coinvolge. Le offese non sono mai giustificabili, ma a volte è necessario rimettere in riga i leoni da tastiera.