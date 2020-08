Ilaria D'Amico: "Gigi Buffon? Ci siamo fidati di noi. Ho seguito il cuore"

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

La grande storia d'amore tra Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon

In una lunga intervista rilasciata a IlFattoquotidiano.it, Ilaria D'Amico, per la prima volta, ha rivelato i retroscena segreti della sua relazione con Gianluigi Buffon che, ormai, va avanti da oltre 7 anni:

"Quando ti parte il cuore è bellissimo ma al tempo stesso spaventoso. Ci siamo fidati di noi, di quello che sentivamo. Ho seguito il cuore, non la ragione perché quella mi portava solo a cose negative. Dal lavoro all'immagine pubblica al giudizio di chi si mette lì con il dito puntato".

La giornalista, nel corso del tempo, ha dovuto scrollarsi di dosso l'ingombrante etichetta di 'rovinafamiglie':

"Ci risiamo: ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C’è l’orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi. Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia, che ha trovato me nella stessa situazione".

Al momento, la conduttrice Sky ed il portiere della nazionale italiana di calcio escludono la possibilità di convolare a nozze ed allargare nuovamente la famiglia con l'arrivo della cicogna:

"Non ho annunci da fare, questo mese non mi sposo e non sono incinta (ride, ndr)".