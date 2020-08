Belen Rodriguez e Antonio, la foto del bacio

Di Marcello Filograsso venerdì 21 agosto 2020

Il fortunato sarebbe Antonio Spinalbese, un parrucchiere di 25 anni

Belen Rodriguez avrebbe già un nuovo fidanzato dopo il fugace flirt con l'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi: il fortunato risponderebbe al nome di Antonio Spinalbese, un hairstylist di 25 anni.

A pizzicare la presunta coppia è stato il settimanale Vero, che in copertina ha pubblicato la foto dei due intenti a baciarsi in un locale in centro a Milano. La Rodriguez quindi pare aver terminato le sue vacanze a Ibiza in compagnia del figlio Santiago e della sorella Cecilia.

In questi giorni in realtà si parlava anche di un corteggiamento per la ex moglie di Stefano De Martino da parte del bellissimo Michele Morrone, diventato una star planetaria grazie al discusso film erotico 365 giorni distribuito da Netflix, ma alla fine Belen gli avrebbe preferito Antonio Spinalbese.

Foto: account Instagram Belen Rodriguez