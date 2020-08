Nina Moric contro Fabrizio Corona: "Vorrei fare le vacanze con mio figlio. Per suo padre è una macchina da soldi"

Di Marco Salaris giovedì 20 agosto 2020

La modella furiosa con il padre di suo figlio: "Fabrizio gli vuoi bene?".

Tornano a raffreddarsi i rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona? Le ultime dichiarazioni della modella croata sembrano non lasciare spazio ai dubbi. C'è un'accusa precisa nei confronti del padre di suo figlio Carlos che è, per l'appunto, Corona.

Partiamo dall'antefatto: giusto poco tempo fa l'ex Re dei Paparazzi in un'intervista al settimanale Chi aveva raccontato un delicato momento attraversato dal giovane ragazzo citando il riavvicinamento con Nina: "Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto".

Ora, le cose sembra che stiano prendendo una piega nuovamente negativa. La Moric è infastidita dal fatto di non poter trascorrere del tempo con suo figlio e tramite un Instagram stories in cui compare Carlos in un ristorante di Forte dei Marmi. Sullo scatto punta il dito contro il suo ex marito perché - a suo dire - tratta il 18enne come se fosse una "macchina da soldi":



Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio, ma il padre “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato. Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. È una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio! Signore pietà! Fabrizio vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde.

Corona per il momento ha scelto di non replicare. Scorrendo sulle stories del suo Instagram si nota che Carlos e suo padre si impegnano per mantenersi in forma.