Grande Fratello VIP 5, tre personaggi smentiscono la loro partecipazione: ecco chi sono

Di Marco Salaris mercoledì 19 agosto 2020

Su Instagram le dichiarazioni di chi è stato citato come concorrente per la quinta edizione in partenza a settembre.

Oramai manca meno di un mese alla riapertura della porta rossa del Grande Fratello VIP e, per non lasciarci impreparati all'attesa, il portale 361magazine diretto dal conduttore del reality Alfonso Signorini, tre giorni fa ha pubblicato quella che potrebbe essere la lista completa dei 14 concorrenti protagonisti della quinta edizione.

A distanza di tempo però sono giunte anche le smentite di tre dei diretti interessati. La prima è la giornalista sportiva Ludovica Pagani che, tramite la pagina Instagram IlBlogDelleVerità ha assicurato che in realtà non ci sarà: "Ma non è vero che parteciperò raga!".

La seconda VIP che era stata menzionata è Eva Grimaldi. Anche lei tramite il suo profilo IG ha allontanato la possibilità di entrare nella casa "Per adesso l'unica casa dove sto per entrare è quella nuova" e il riferimento è tutto al nuovo appartamento in cui andrà a convivere con la compagna Imma Battaglia.

Pure l'ex calciatore Nicola Ventola si aggiunge alla lista, con un Instagram story nega la partecipazione al reality di Canale 5: "Non parteciperò al Grande Fratello VIP per altri impegni. Grazie".

Al momento rimangono confermati gli altri nomi (alcuni anticipati da TvBlog), quindi: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia de Blanck, Stefania Orlando, Dayane Mello, Paolo Brosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Giovanni Terzi, Riccardo Fogli ed Enock Barwuah.