Ritorno di crisi tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta?

Di Marco Salaris mercoledì 19 agosto 2020

A distanza di un anno la coppia rischia nuovamente di separarsi? L'indiscrezione.

Quello di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non è solo un rapporto appassionato, ma pure tormentato. Da 9 anni di fatto fanno coppia fissa, il 2016 è stato l'anno del sognato matrimonio e, nonostante un anno fa i due si siano allontanati per diversi mesi, alla fine l'amore è tornato a trionfare.

Passato un altro anno, ecco ripiombare lo spettro della crisi nella coppia.

A rivelarlo è il settimanale Chi. Si parla di un nuovo periodo no e di nuove insicurezze "legate all'amore". L'ex velina sarebbe dunque ad un bivio, teme di non riuscire a mantenere saldo il rapporto con il calciatore, ora in Turchia dove gioca. Insieme starebbero cercando un punto comune per non lasciarsi andare nuovamente.

"Il compito di ricucire tutto spetta a Boateng" scrive il settimanale, ma il rischio che le strade si dividessero ancora sarebbe stato già corso durante questa estate. Infatti Chi riferisce che la Satta avrebbe avuto già un ripensamento: intenta inizialmente a lasciare la Sardegna, in un secondo momento ha scelto di restare a fianco del suo compagno per amore del figlio avuto da Kevin, Maddox Prince.

Che ne sarà del legame fra Melissa e il calciatore? Insieme riusciranno a sanare la ferita? oppure le tensioni prenderanno il sopravvento portando quindi ad una nuova separazione?