Uomini e Donne, Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di nuovo insieme: crisi superata? (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 18 agosto 2020

La coppia di nuovo insieme (in Puglia) risponde alle domande dei followers incuriositi per il ritorno di fiamma.

Dove eravamo rimasti: ad inizio agosto ci siamo ritrovati Veronica Ursida e Giovanni Longobardi lontani non solo nel senso geografico del termine, ma anche sentimentale. I fan della coppia formata a Uomini e Donne si erano preoccupati notando che i due non si rivolgevano più la parola sui social e, anzi, l'uomo aveva pure lasciato intendere che le cose non andassero bene da un secco "non sono proprio felicissimo".

Passate due settimane ecco spuntare nuovamente il sole nella coppia con una diretta instagram a sorpresa nella quale Veronica si mostra insieme al cavaliere davanti a un romantico tramonto in spiaggia a Gallipoli. Rivelano di aver trascorso giorni felici in compagnia di amici, dunque si può dire che il ritorno di fiamma è avvenuto.



























Un post condiviso da ✨Veronica Ursida✨ (@veronica.ursida) in data: 16 Ago 2020 alle ore 10:46 PDT

Sulle ragioni che potrebbero aver portato alla rottura degli scorsi giorni ritorna a galla la gelosia e la permalosità: "I litigi sono all'ordine del giorno, ma l'amore non è bello se non è litigarello" dice sarcastica Veronica. I due sorridono e scherzano interagendo con i followers che si incuriosiscono. Qualcuno chiede: "Quindi ora vi definite una coppia?" Giovanni provoca: "Una coppia che scoppia".

Ad un'altra domanda che si rivolge a Giovanni: "Saresti disposto a trasferirti a Roma da Veronica?" interviene quest'ultima: "Se dobbiamo prendere casa insieme, perché no. Il punto è che questo vuol dire un progetto importante" contrario il Campano che risponde: "Ma cosa cambia se la convivenza la si fa a casa tua?".

Insomma convivenza e casa in questo momento non sono priorità della coppia, l'importante ora è riprendere un filo che si era disperso. Non distano molto le nuove registrazioni di Uomini e Donne che vedremo nel mese di settembre, Giovanni e Veronica riusciranno a tenere il rapporto vivo prossimamente?