Nilufar Addati parla del presunto flirt con il calciatore Andrea Petagna

Di Marcello Filograsso martedì 18 agosto 2020

L'ex tronista sbotta sui social: "Lasciatemi in pace"

In questi giorni si parla molto del presunto flirt tra Nilufar Addati, ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore Andrea Petagna.

I due sarebbero stati avvistati al celeberrimo locale di Flavio Briatore, il Billionaire che si trova in Sardegna, a Porto Cervo. In molti hanno quindi pensato che la bella italo-persiana avesse trovato un altro amore dopo la relazione tormentata con Giordano Mazzocchi, ma la diretta interessata ha negato tutto, dimostrandosi anzi piuttosto infastidita da questi rumors postferragostani.

La Addati ha dichiarato su Instagram:



“Da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 20 anni, 22, tendo a presentarmi più giovane pardon. Considerando poi che è anche più inattiva degli standard, insomma… Lasciatemi in pace, grazie”.

Andrea Petagna è invece un calciatore cresciuto nel Milan che ha passato le ultime due stagioni nella Spal, poi retrocessa. Giocherà nel Napoli la prossima stagione.