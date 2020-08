Stefano De Martino raggiunge Belen a Ibiza: vorrebbe riconquistarla ma lei lo evita

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

Alcuni sussurrerebbero al ritorno di fiamma. Lui la vorrebbe riconquistare, lei non lo saluterebbe nemmeno.

Non sembra affatto terminata la storia d'amore che lega Stefano De Martino e la moglie, Belen Rodriguez. Sappiamo infatti che i due si siano parecchio allontanati soltanto qualche mese fa, ma a quanto pare secondo quanto raccontato in esclusiva dal settimanale Chi in edicola, il tira-e-molla non sarebbe affatto concluso.

Stefano De Martino avrebbe infatti raggiunto Belen a Ibiza, pronto a riconquistarla. Lei però non lo vorrebbe affatto incontrare, e di contro starebbe "scappando" in giro per l'isola con gli amici. I due, che da settimane sono protagonisti del gossip estivo, erano entrambi a Capri, seppur separati, nei giorni scorsi, mentre ora si trovano contemporaneamente a Ibiza.

Se è vero che non siano ancora chiari i motivi della rottura, è altrettanto vero che nonostante gli attuali tentativi di De Martino sia anche da escludere il ritorno di fiamma. Come raccontato sempre dal settimanale Chi infatti, il conduttore e ballerino vorrebbe riconquistare la moglie e starebbe cercando in ogni modo di farsi perdonare, ma la bella e intelligente Belen non ne vorrebbe sapere. La showgirl argentina aveva raccontato sempre al medesimo settimanale qualche settimana fa:



"Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia è perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa [...] Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte".

Come proseguiranno le cose tra i due? Quel che è certo, o per lo meno ciò del quale siamo quasi sicuri, è che ne sentiremo parlare ancora.