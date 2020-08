Lo sfogo di Raffaella Mennoia dopo la chiusura delle discoteche: "Ci si ritrova a fare i conti con la paura"

Di Marco Salaris lunedì 17 agosto 2020

La furia dell'autrice di Uomini e Donne: "Locali pieni di gente senza mascherine. I soliti idioti a farsi i selfie. Se ci richiudono vi aspetto per venire a farmi la spesa!".

Dura reazione da parte di Raffaella Mennoia in seguito alla decisione di chiudere le discoteche visti i numeri crescenti e preoccupanti dei contagi dovuti al Coronavirus. Il volto conosciuto tra i tanti che lavorano nel dietro le quinte delle trasmissioni di Maria de Filippi non ha mai avuto peli sulla lingua e lo ha dimostrato anche in questa circostanza lasciandosi andare ad una considerazione che suona più come uno sfogo amaro.

Non è rivolto alla misura presa, quanto ai motivi che hanno portato ad una situazione affatto piacevole:



Incredibile che per far ballare e divertire oggi, a poco meno di un mese dall'apertura delle scuole e di quella che si sperava potesse essere un inizio lavorativo prudente ma meno stretto di mesi fa, invece ci si ritrova a fare i conti con la paura. Ancora più incredibile che chi scrive post pubblici abbia passato l'estate tra feste, cene molto lontane dall'intelligenza.

La Mennoia (dal suo profilo Instagram) ha qualcosa da ridire a chi non ha avuto intenzioni di rispettare le regole basilari per il contenimento del virus:



Si erano dette vacanze italiane, ma questo non voleva dire andare tutti negli stessi posti della Sardegna senza mascherine e tavolate attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere, tanto che vi frega a voi se poi c'è e ci sarà gente senza lavoro. Io vi toglierei la cittadinanza.

L'autrice va dritta al punto e se la prende contro: "I soliti idioti a farsi i selfie per testimoniare la loro presenza in luoghi esclusivi alla faccia di noi str***i attenti in questa estate. Locali pieni di gente senza mascherine abbracciati per un selfie" mirando agli influencer: "Sono per voi che ci avete fatto due palle tante durante il lockdown di propaganda"

"E adesso? - conclude lapidaria - vi aspetto se ci chiudono di nuovo per venire a farmi la spesa!"