Antonella Elia e Pietro insieme a Roma: ritorno di fiamma?

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

Antonella avrebbe perdonato Pietro, lui le avrebbe chiesto scusa. Resa dei conti definitiva al Grande Fratello VIP?

Non sarebbe finita la storia d'amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il compagno che pensavamo avesse lasciato a seguito del loro percorso a Temptation Island ma con il quale è stata nuovamente paparazzata in una sessione di shopping a Roma, nella Capitale.

I due, più affiatati che mai, hanno trascorso pubblicamente diverse ore insieme facendo compere, mano nella mano. Come rivelato dal settimanale Nuovo, infatti, Antonella e Pietro non si sarebbero mia lasciati. Le foto, scattate alla soubrette a poche ore dal suo arrivo a Cortina d'Ampezzo dove ha soggiornato per qualche giorno in compagnia di Alfonso Signorini (a riconferma del fatto che potrebbe proprio essere lei una delle prossime opinioniste del Grande Fratello Vip) starebbe quindi ancora amando il suo Pietro senza troppi ripensamenti.

In una intervista rilasciata da Manila Nazzaro a SuperguidaTV, inoltre, la stessa Manila aveva raccontato che in confidenza Antonella le avesse detto di voler perdonare il suo Pietro. Lui avrebbe capito di aver molto sbagliato con lei, e lei avrebbe accettato le sue scuse. Come ipotizzato da Gossipetv, però, non è da escludere che la definitiva 'resa dei conti' tra Antonella e Pietro avvenga proprio sotto gli occhi del Grande Fratello Vip... Come proseguiranno le cose? Staremo a vedere.