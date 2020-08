Martina Nasoni, nuova operazione a cuore aperto: "Ho molta paura"

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

L'ex vincitrice del Grande Fratello dovrà sottoporsi ad una nuova operazione a cuore aperto e, ammette, ha davvero molta paura.

Una storia clinica sicuramente complicata quella di Martina Nasoni, ex vincitrice dell'edizione condotta da Barbara D'Urso del Grande Fratello, nonché musa ispiratrice di uno dei massimi successi del cantante Irama, La ragazza col cuore di latta.

Martina, come ben saprete, è infatti stata operata per la prima volta al cuore a soli 12 anni, a causa di una malformazione che la costringe a vivere da quel giorno con un pacemaker nel petto. Dovrà tuttavia tornare in sala operatoria a breve per una nuova operazione a cuore aperto, che le permetterà di ridurre ulteriormente i rischi e i problemi al cuore in futuro. Al settimanale Di Più ha raccontato di tutte le sue preoccupazioni, e delle sue paure del momento:



"Sono in ansia, non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare".

non si scoraggia, ma anzi sfrutta questo ultimo periodo a suo favore, cercando di coronare finalmente quel sogno che aveva sin da bambina; fare la cantante. Al settimanale infatti racconta anche di non veder l'ora di trasferirsi a Milano per poter avere più contatto discografici sui quali puntare. In ultimo, un piccolo Gossip sulla sua attuale (ormai ex) storia d'amore. Martina infatti da qualche mese frequentava un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Guidetti. Sempre al magazine patinato ha raccontato tuttavia che tra loro sia tutto finito.