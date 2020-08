Shaila Gatta e il fidanzato Leonardo Blanchard: "Distanza complica le cose"

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

Ora la Velina vorrebbe soltanto pensare alla sua carriera, ma in futuro, dice, sogna una famiglia con il suo Leonardo

Un amore che non sente crisi quello tra la Velina di Striscia La Notizia Shaila Gatta e il fidanzato, l'ex calciatore Leonardo Blanchard. I due, insieme da quasi un anno, starebbero vivendo la loro relazione in totale pace e serenità. Tuttavia, ci penserebbe la distanza, che li separa fisicamente per più giorni al mese, a complicare ogni tanto le cose.

A raccontarlo la stessa Velina in una lunga intervista al settimanale Di Più, dove la ballerina ha spiegato che la loro storia d'amore, a distanza sin dal principio, sia stata messa a dura prova anche dal lock-down, che li ha visti separati per ben 2 mesi (lei a Milano e lui a Grosseto):



"Ci siamo incontrati per la prima volta a settembre, grazie ad amici in comune, anche se lui aveva già iniziato a farmi la corte da un mesetto tramite Instagram. E non ci siamo più lasciati. È una persona umile, dai grandi valori, molto maturo, che mi appoggia e mi sostiene in tutto, lavoro compreso, senza mai essere geloso. L’unico problema tra noi è la distanza. La quarantena imposta dal Coronavirus ci ha unito ancora di più. Anche se siamo ancora giovani, se penso al mio futuro, lo vedo con lui, sogno di costruire una famiglia. Non subito però. Prima voglio pensare alla mia carriera".

, fidanzato di Shaila, è un ex calciatore che come ultima maglia ha vestito quella del Frosinone. Nel 2018 però, secondo quanto riportato da Gossipetv, il giovane ha voluto dire addio al mondo del pallone, per dedicarsi interamente al Fitness, e alla gestione di un suo negozio di abbigliamento a Grosseto.