Andrea Damante e Giulia de Lellis insieme nel nuovo videoclip del DJ veronese

Di Marco Salaris domenica 16 agosto 2020

Boom sui social. "Sono fiera" commenta l'influencer menzionando il suo fidanzato (ma i rumors sulla crisi non frenano).

Sembrava una tranquilla domenica d'agosto per i tanti fans dei Damellis, ma un video uscito in mattinata ha scosso i social e, immediatamente, l'hashtag con il nomignolo della coppia è subito rimbalzato nei trending topic di Twitter. Nei giorni in cui aleggia l'ipotesi di una crisi fra Andrea e Giulia (poi smentita da entrambi) non arretrano i dubbi dei sostenitori della coppia.

Per cercare di spegnere qualsiasi tipo di voce maligna, Damante ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo Somebody to love sul personale canale Youtube. Le riprese sono state effettuate prima che i due si dividessero. Giulia è la protagonista assoluta con il DJ veronese. Insieme si tuffano in una piscina, si baciano, giocano e si guardano come due perfetti innamorati.

Le scene - quantomeno romantiche anche se si tratta di un semplice videoclip musicale - hanno mandato in subbuglio migliaia di utenti che su twitter ora tornano a chiedersi se la coppia è realmente in crisi oppure no. Le fazioni pro e contro come al solito cercano di farsi forza l'uno con l'altro fra chi crede che l'amore continui a gonfie vele e chi, contrario, ritiene sia una farsa.

Un particolare curioso che, in qualche modo, può lasciare svariate riflessioni è la sponsorizzazione del videoclip fatta da entrambi su Instagram con un dettaglio che a nessuno è sfuggito: Giulia ha aggiunto una semplice parola: "Proud" (trad. Fiera). Basterà a calmare gli animi e i tormenti degli amanti della coppia? A voi i giudizi.