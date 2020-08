Serena ed Elga Enardu, torta di compleanno con la svastica: "Chiediamo scusa, siamo state superficiali"

Di Fabio Morasca venerdì 14 agosto 2020

La foto pubblicata da Serena ed Elga Enardu che ha provocato un polverone.

Serena ed Elga Enardu sono finite in un polverone a causa di una foto che non poteva non suscitare polemiche.

Nella foto in questione, infatti, scattata durante la festa di compleanno della loro personal trainer, è ben visibile una torta di compleanno con una bandierina della Germania nazista, nel cui centro, ovviamente, si trova una svastica.

Il tutto è stato incautamente condiviso sui social, con foto e anche video. Come riporta il profilo Instagram di Trash Italiano, la svastica, successivamente, è stata "coperta" con emoji ma la frittata, oramai, era fatta.

Le polemiche, sacrosante ed inevitabili, hanno portato Serena Enardu a chiedere scusa, tramite Instagram Stories, e a spiegare il motivo goliardico per il quale la torta è stata decorata con una bandiera nazista (dichiarazioni riportate da Isa e Chia):

Siamo andate ad un compleanno, era una festa a sorpresa, è arrivata la torta, abbiamo fatto un video, come al solito lo abbiamo postato immediatamente e si è creato il caos, giustamente, sul simbolo della svastica che c'era sulla torta. Probabilmente, ingenuamente, il marito gliel'ha fatta mettere perché lei è un po' tiranna, sia come personal trainer che come compagna, e quindi è stata, magari in maniera superficiale, utilizzata quell'immagine. Noi ci dissociamo completamente da quel simbolo, dall'ideologia e dalla politica nazista e se in qualche modo abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno, chiediamo scusa assolutamente perché siamo state superficiali anche noi a non renderci conto che era un contenuto che non andava postato. Però a volte ci sono dei momenti di leggerezza e non sempre si pensa proprio a tutto. E' stato un errore nostro, ce ne assumiamo le responsabilità.

