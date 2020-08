Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i dettagli della crisi

Di Fabio Morasca giovedì 13 agosto 2020

I dettagli della crisi sono stati svelati dal settimanale Chi.

Tra i gossip dell'estate, troviamo sicuramente anche l'inaspettata crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, coppia che appariva solidissima fino a poco tempo fa e addirittura prossima al matrimonio.

Le prime voci di crisi sono cominciate a circolare circa due settimane fa: secondo un'indiscrezione pubblicata dal sito Vicolo delle News, tutto ha avuto inizio da una discussione.

Cecilia Rodriguez, negli ultimi tempi, ha trascorso una vacanza sulla costiera amalfitana insieme alla famiglia e, successivamente, un'altra vacanza con la sorella Belen ad Ibiza, insieme anche al nipotino Santiago. Ignazio Moser, invece, non ha seguito la fidanzata, dividendosi tra Milano e il Trentino.

Il settimanale Chi ha aggiunto nuovi dettagli riguardanti la crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sulla quale, ormai, non sembrano esserci più dubbi.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, le prime avvisaglie della crisi risalirebbero al periodo post-lockdown.

A fine luglio, la sorella di Belen Rodriguez e il figlio di Francesco Moser avrebbero deciso di mettere in pausa la loro relazione, decidendo di non trascorrere insieme una vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, già programmata.

Poche ore prima di partire per la Sardegna, però, Ignazio Moser avrebbe cambiato idea, portando con sé Cecilia Rodriguez che avrebbe, quindi, risposto favorevolmente a questo gesto distensivo del fidanzato.

Al secondo giorno di vacanza, però, precisamente martedì scorso, la coppia avrebbe avuto una nuova discussione che avrebbe acuito, quindi, la crisi già in corso nelle ultime settimane.

Questo è sicuramente il periodo più difficile che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno affrontando da quando, tra loro, è scoppiato l'amore durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip.