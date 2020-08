La dedica di Pietro delle Piane ad Antonella Elia: "Sogno un nuovo inizio con te" (FOTO)

Di Marco Salaris lunedì 10 agosto 2020

Il suo obiettivo? Riconquistare la showgirl: "Non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti".

Punto e a capo si direbbe per Antonella Elia e Pietro delle Piane. Punto e a capo perché la coppia che era scoppiata all'ultima puntata di Temptation Island ha ricomposto i cocci per una nuova possibilità, un ritorno di fiamma.

Eravamo rimasti nel bel mezzo dell'indecisione di Antonella che, dopo aver visionato le puntate andate in onda, ha teso una mano per ricostruire il rapporto. Subito dopo ha scelto di rifare un passo indietro per la troppa rabbia scaturita dalle critiche rivolte da Pietro dette nell'arco delle tre settimane lontano da lui.

Paparazzati qualche settimana fa dal settimanale Chi, i primi segnali di un ricongiungimento avevano fatto storcere il naso ai tanti utenti del web che hanno commentato negativamente il comportamento di Pietro delle Piane nel reality show di Canale 5, accusandolo di non essere l'uomo giusto per la showgirl soprattutto in conseguenza al particolare legame d'amicizia stretto con la tentatrice Beatrice de Masi che ha portato ad uno dei falò di confronto più tesi della storia.

Da poche ore si aggiunge un altro tassello alla già intricata situazione della coppia: più che una dedica d'amore si può parlare di una richiesta di perdono di Pietro delle Piane. E' scritta sul suo profilo Instagram. L'uomo è di spalle, guarda l'orizzonte da una spiaggia:



Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo.

























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da Pietro Delle Piane (@pietrodellepiane) in data: 8 Ago 2020 alle ore 11:56 PDT

"Nuova alba", "nuovo inizio","errore" e "chiederò scusa con i fatti" sono i passaggi fulcro di un chiaro obiettivo: riconquistare Antonella Elia. Ci riuscirà?