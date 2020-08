Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: ecco l'indizio

Di Marcello Filograsso lunedì 10 agosto 2020

La sorella di Belen e il figlio del ciclista trascorrono le vacanze ognuno per conto suo

Ci sarebbe sempre più aria di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: dopo due anni d'amore la storia starebbe giungendo mestamente al capolinea, almeno secondo i bene informati. Ma stavolta c'è un indizio.

La sorella di Belen si è recata a Ibiza per trascorrere le vacanze proprio con la showgirl argentina in compagnia del piccolo Santiago, proprio nei giorni in cui la coconduttrice di Sanremo 2011 è stata sulle pagine delle cronache rosa e dei siti di settore per il suo flirt con l'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, a poche settimane dall'uscita della notizia della rottura con Stefano De Martino, di cui Dagospia ha raccontato di una relazione clandestina con la collega Alessia Marcuzzi. Ignazio Moser è invece rimasto in Trentino nella tenuta di famiglia.

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti due anni fa tra le mura del Grande Fratello Vip 2, edizione celebrity del reality show creato da Jon de Mol che in quella stagione si rivelò particolarmente fortunata con gli innesti di Cristiano Malgioglio, Simona Izzo e Carmen Di Pietro.

Foto: account Instagram Ignazio Moser