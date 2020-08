Giulia De Lellis e Andrea Damante al capolinea? Lui da solo al matrimonio del cugino

Di Claudia Cabrini domenica 9 agosto 2020

Prima la smentita, poi la conferma su Instagram della crisi profonda che li ha colpiti. Ora un ulteriore indizio; Giulia a Roma, Andrea da solo in Sicilia, al matrimonio del cugino

Ve ne avevamo già parlato a più riprese nei giorni scorsi, ma sembrano esserci ulteriori aggiornamenti dei quali non possiamo non raccontarvi. Stiamo parlando della crisi che starebbe toccando la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, crisi dapprima smentita dal dj veronese, e soltanto qualche giorno fa confermata dall'influencer, che in una serie di Instagram Story sul suo profilo aveva spiegato di vivere un momento molto difficile e particolare, caratterizzato da una tristezza profonda che tuttavia sia lei che Andrea stavano cercando di nascondere ai fan.

"Sono cambiate molte cose, dobbiamo capire molte cose" aveva infatti raccontato Giulia ai suoi followers online, per poi non tornare più a parlarne fino ad oggi. Ciò che ha ulteriormente fatto insospettire i fan, però, è la distanza anche fisica che da giorni intercorrerebbe tra i due. Giulia infatti sarebbe rimasta a Roma, ma Andrea non sarebbe più con lei. I due si sarebbero separati per capire come procedere con la loro storia d'amore, ma non è tutto qui.

Soltanto ieri, Andrea Damante si è recato al matrimonio del cugino. Ulteriore conferma che la crisi tra Giulia e Andrea stia proseguendo eccome, quindi. Sì, perché Andrea è volato in Sicilia per festeggiare il matrimonio del cugino, ma ci è volato da solo, presentandosi alla cerimonia senza fidanzata al suo fianco. Al posto di Giulia, a far compagnia ad Andrea ci ha pensato uno dei suoi più cari amici, Alessandro. Giulia perché non ha partecipato al matrimonio? Sarà stata lei a non volerci andare? O la decisione sarà stata presa di comune accordo da entrambi?

Quel che è certo è che il rapporto tra Giulia e Andrea al momento sembrerebbe essersi parecchio raffreddato. Moltissimi i fan della coppia che ancora sognano che tra i due torni a scorrere buon sangue, ma al momento sembrerebbe proprio che anche l'Amore tra Giulia e Andrea sia arrivato al capolinea - di nuovo. Stavolta, però, non ci sarebbe alcun tradimento di mezzo, ma la semplice consapevolezza da parte di entrambi che qualcosa non funzioni più come prima. Noi non possiamo che augurare il meglio a tutti e due, nella speranza che comunque vada tornino presto a ritrovare la loro felicità.