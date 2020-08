Davide Donadei, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video)

Di Fabio Morasca venerdì 7 agosto 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Davide Donadei.

Davide Donadei è uno dei tre aspiranti tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 in autunno.

Nella prossima edizione di Uomini e Donne, infatti, ci saranno due troni a disposizione per tre aspiranti tronisti. Davide Donadei si giocherà l'opportunità di diventare un tronista insieme a Gianluca De Matteis e a Davide Blanda. Da oggi, è possibile dare la propria preferenza sul sito Witty Tv.

Stando al video del provino caricato sempre sul sito Witty Tv, Davide Donadei è un ragazzo di 25 anni proveniente da Parabita, paese in provincia di Lecce.

Davide Donadei è un ristoratore: a 16 anni, ha cominciato a lavorare come cameriere in un ristorante che, circa due anni fa, ha deciso di prendere in gestione.

Nel video, Davide Donadei ha parlato del pregiudizio con il quale convive a causa del padre che ha avuto qualche problema con le forze dell'ordine: