Temptation Island, Lorenzo Amoruso: "Manila Nazzaro? La sposerei domani. Per quanto riguarda un figlio, però..."

Lorenzo Amoruso, ex calciatore, opinionista calcistico e compagno di Manila Nazzaro, è stato il personaggio rivelazione della settima edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi che tornerà a settembre, su Canale 5, con una nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Per la cronaca, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno superato la prova di Temptation Island, trovando un compromesso su come migliorare la loro relazione a distanza.

Amoruso, durante il falò di confronto finale, ha dichiarato di fare sul serio con l'ex Miss Italia, non escludendo la possibilità del matrimonio.

L'ex calciatore, intervistato dal settimanale Chi, quindi, ha ribadito il desiderio di sposare la sua compagna. Sulla possibilità di mettere al mondo un figlio, però, Amoruso, almeno per ora, è titubante:

Io la sposerei domani! Sul figlio, però, freno perchè abbiamo trovato un equilibrio tutto nostro. Non è paura ma una riflessione. Con questo, non dico no.