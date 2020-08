Andrea Damante smentisce la crisi con Giulia de Lellis

Di Marco Salaris mercoledì 5 agosto 2020

Il DJ veronese allontana i rumors sulla presunta nuova crisi che ha spaventato i fan dei Damellis.

L'allarme è arrivato negli ultimi giorni: Andrea Damante e Giulia de Lellis in crisi. Non una certezza, ma un'ipotesi rimbalzata dopo che la coppia non solo non è ricomparsa più insieme. L'anello mancante al dito del DJ veronese in una foto aveva fatto sobbalzare le decine di centinaia di fans che, a quel punto, hanno subissato di messaggi i Damellis per chiedere spiegazioni.

In questo momento Andrea e Giulia sono distanti l'uno dall'altra presumibilmente per motivi lavorativi, ma c'è davvero dell'altro sotto? A spazzare via i dubbi è Andrea Damante dalle pagine del settimanale Chi - che ha sottolineato a sua volta il dettaglio riguardo i social - e mettere a tacere dubbi e voci con un secco "Sono tutte cavolate".

Dunque il giallo è risolto? Non proprio, lo stesso magazine lascia uno spiraglio ai dubbi aggiungendo: "Sarà vero?" alla dichiarazione del Dama.