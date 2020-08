Pierluigi Diaco: "Ho sofferto di depressione"

Di Marcello Filograsso mercoledì 5 agosto 2020

Coming out del conduttore del programma pomeridiano Io e Te

Nel corso della diretta pomeridiana di Io e Te, il programma postprandiale di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, il presentatore ha fatto un inatteso coming out, rivelando di aver avuto un problema di salute:



"Ho sofferto di un male interiore, la depressione... Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell'anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati".

Diaco ha poi continuato:



"Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito".

Pierluigi Diaco è al secondo anno consecutivo al timone di Io e Te, trasmissione di emotainment del palinsesto estivo dell'ammiraglia Rai. Il conduttore è stato più volte criticato soprattutto in questa stagione per una serie di episodi: in un'occasione ha discusso con Corinne Clery, in un'altra ha rimbrottato un cameraman che gli era passato davanti, per non parlare di quando ha detto "Vuoi condurre tu?/ Vuole condurre lei?" rispettivamente a una ospite che lo aveva corretto sul numero dei figli e a Monica Setta. Secondo Dagospia inoltre la giornalista Emma D'Aquino avrebbe rifiutato il suo invito.