Uomini e Donne, è crisi tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi?

Di Marco Salaris martedì 4 agosto 2020

Momento difficile per il cavaliere e la dama, l'uno lontano dall'altra. I messaggi su Instagram la dicono lunga...

"In questo momento non sono proprio felicissimo" è solo una parte di un commento di Giovanni Longobardi che sta facendo parlare i fan e il riferimento chiaramente è per la storia con Veronica Ursida che, al contrario di quanto si potesse pensare, nell'ultimo periodo pare stia prendendo una piega del tutto negativa.

Fino a poche settimane fa Veronica e Giovanni postavano foto di una coppia felice sui rispettivi profili Instagram, ora la situazione è decisamente cambiata. A confermarlo è innanzitutto lo stesso Giovanni in aggiunta alla frase sopra citata e in risposta ad un utente che gli ha chiesto che fine avesse fatto la sua fidanzata lui risponde: "Veronica adesso è in Sardegna. Quando finirà la vacanza cercherò di vederla".

Nel frattempo sulle Instagram stories, Veronica posta frasi che parrebbero alludere alla situazione sentimentale in corso: "Anche il silenzio è una risposta" sulle note di Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Qualcuno si è pure permesso di fantasticare su un post contro la violenza sulle donne postato dalla dama, la stessa ha subito messo il freno:



Sia chiaro, Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito. Non fatevi pensieri anche perché sarebbe un mago, io in Sardegna e lui a Castellamare! Ragionate con la testa!

Veronica rispondendo ad una domanda di una follower ha dichiarato: "Potrei essere più serena, ma siamo donne e siamo forti". Cosa sta succedendo?