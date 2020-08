Mariana Rodriguez in compagnia di Cristiano Iovino (ex di Giulia de Lellis) (FOTO)

Di Marco Salaris martedì 4 agosto 2020

La modella ed ex gieffina trascorre le vacanze in Puglia con una vecchia conoscenza di Giulia de Lellis

L'estate di Mariana Rodriguez si fa movimentata e...romantica! Poco tempo fa è stata protagonista del gossip che sta impazzando su Stefano de Martino con un presunto avvicinamento al ballerino conduttore poi ridimensionato ad un "Siamo solo amici", in realtà la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello VIP (prima edizione) ha sì un uomo al suo fianco, ma non si tratta dell'ex di Belen Rodriguez bensì di un ragazzo già balzato agli onori delle cronache rosa.

Mariana recentemente è andata in Puglia per trascorrere i suoi giorni di vacanza in compagnia di Cristiano Iovino. Cristiano nel 2018 è stato a fianco di Giulia de Lellis, subito dopo l'interruzione della storia con Andrea Damante. Non solo, è stato anche l'ex fidanzato di Zoe Cristofoli e dell'ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio.

A confermare ulteriormente l'inizio di un'intesa tra Mariana e Cristiano sono le foto pubblicate sui loro profili Instagram. E' l'inizio di una nuova love story?