È già finita tra Andrea Iannone e Cristina Buccino?

Di Marco Salaris lunedì 3 agosto 2020

La liason tra il campione di motociclismo e la showgirl è giunta (già) al termine? L'indiscrezione.

A circa due settimane dall'inizio del vociferare di una possibile relazione tra il campione di motociclismo Andrea Iannone e l'ex naufraga Cristina Buccino, sembra che la coppia sia già destinata alla rottura. Il sito Giornalettismo aveva puntato gli occhi sui due descrivendo per filo e per segno il loro incontro che si sarebbe consumato poi in un hotel milanese, con tanto di retroscena:



Grande imbarazzo per la coppia che non vuole essere sorpresa, quando nella hall si sono ritrovati la squadra della Fiorentina in ritiro nel medesimo hotel.

Lo stesso portale ora lancia l'indiscrezione secondo cui fra la showgirl e Iannone il flirt sia già giunto alla sua conclusione con buona pace da parte di entrambi che così hanno scelto di restare in ottimi rapporti di amicizia. Ora Cristina si trova in Sardegna per godere al massimo le vacanze estive in compagnia della sua famiglia, ma non è tutto. Un altro rumor da Giornalettismo rivela che ci sarebbe un altro uomo "da copertina mondiale" a farle la corte, ma il suo nome è top secret.

Intanto sembra che per il futuro lavorativo della Buccino non ci sia la televisione, dato che non farà parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello VIP.