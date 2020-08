Temptation Island 2020, la fidanzata Anna Boschetti si fa un tatuaggio in onore del programma

Di Ivan Buratti lunedì 3 agosto 2020

La protagonista del reality show di Canale 5 realizza un omaggio al programma appena concluso: ecco le foto su Instagram

L'edizione 2020 di Temptation Island è giunta al termine qualche giorno fa, ma i protagonisti del reality show di Canale 5 continuano a far parlare di loro, soprattutto sui social, dove sono riapparsi in grande stile, freschi di tantissimi nuovi follower. Tra i concorrenti che più hanno destato l'interesse del pubblico sul web, Anna Boschetti, che ha vissuto un'esperienza piuttosto tormentata con il compagno Andrea Battistelli, rinchiuso nel villaggio dei fidanzati.

Nonostante l'obbligo di non condividere post sui social durante la messa in onda del programma, la Boschetti è riapparsa su Instagram prima della puntata finale di Temptation Island. In diretta con un suo amico su Instagram, la fidanzata ha aspramente criticato tutti coloro che l'hanno attaccata sui social per via della strategia adottata per far ingelosire il ragazzo, fingendo un flirt con un single tentatore. A distanza di qualche giorno dalla trasmissione, Anna Boschetti ha deciso di condividere sui social un gesto molto significativo, segno dell'avventura appena vissuta.

Direttamente dall'account boschetti_miss, la donna ha condiviso sulle Store di Instagram un piccolo disegno, un tatuaggio realizzato all'interno del braccio, poco sotto il gomito. Una palma su una spiaggia e il numero 7 a fianco. Per arrivare a segnarsi la pelle con un tatuaggio indelebile, imprimendosi sul braccio uno dei simboli della trasmssione, significa che l'avventura non è stata così indifferente nella sua storia d'amore con Andrea, che pare continuare. Nel frattempo, il tentatore Carlo si è detto deluso, rivedendo le puntate, dai commenti e dalle strategie di Anna:



Sono molto deluso e spero che le nostre strade si separino definitivamente. All’interno del villaggio, con Anna, sono stato bene. C’era un bel dialogo e agli altri diceva che ero l’unico con cui riusciva ad aprirsi. Dopo aver visto le puntata da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata, non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei. Ha avuto un atteggiamento egoista.