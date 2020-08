Elisabetta Gregoraci: età, Instagram, altezza, fidanzata

Di Marcello Filograsso lunedì 3 agosto 2020

Curiosità, gossip, vita privata su Elisabetta Gregoraci

Ex modella e conduttrice tra le altre cose di Made in Sud e Battiti Live, Elisabetta Gregoraci è nota per essere stata anche la compagna di Flavio Briatore, dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco.

Nata l'8 febbraio 1980 a Soverato, in Calabria, muove i primi passi nel mondo dello showbiz vincendo Miss Calabria arriva di diritto a Miss Italia nel 1997 piazzandosi 24esima. Da lì inizia a sfilare per i marchi più importanti, da Dolce e Gabbana passando per Armani. Tuttavia nel 2003 ritorna sul piccolo schermo in una puntata di Ciao Darwin di veline contro intellettuali: a capitanare la sua squadra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis.

Successivamente per lei arrivano partecipazioni in diverse fiction e format come Libero, Starflash e Destinazione Sanremo, quest'ultimo al fianco di Pippo Baudo e Claudio Cecchetto. Nel 2005 è tra i concorrenti del reality di Rai1 Ritorno al presente.

Ma è tra il 2012 e il 2017 che la Gregoraci acquista il massimo della popolarità televisiva diventando la co-conduttrice di Made in Sud al fianco di Gigi e Ross e la storica presentatrice Fatima Trotta.

Per quanto riguarda la vita privata, nbell'estate 2006 la Gregoraci si ritrova al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con Flavio Briatore, all'epoca direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci il 14 giugno 2008 si uniscono in matrimonio e il 18 marzo 2010 viene messo al mondo Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale ponendo così fine al loro matrimonio.

Il nuovo fidanzato, stando ai rumors, sarebbe Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta e nipote del ministro Oscar Mammì.

