Stefano De Martino, l'amico: "C'è molto dolore"

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

Un amico svela i retroscena segreti della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha raccolto la testimonianza top secret di un amico molto vicino a Stefano De Martino. L'anonimo ragazzo ha vissuto, in primo piano, l'addio dell'ex ballerino di 'Amici' con Belen Rodriguez. Il conduttore di 'Made in sud' sta attraversando un periodo non facile dal punto di vista emotivo:

"Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento... La secondo volta fa ancora più male della prima..."

Il giovane presentatore, in questi giorni, ha dedicato tutto il suo tempo al figlio Santiago, con cui ha trascorso una breve vacanza a Napoli. Per questo, Stefano vuole tenersi alle spalle tutti i gossip che lo vedrebbero interessate ad altre donne:

"Lui è al centro dei suoi pensieri... E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne... Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che che possa soffrire nel vederlo con altre...".

La voglia di privacy è sempre più insistente in questo periodo:

"Ha tenuto sempre grande riserbo sulle sue questioni sentimentali..."