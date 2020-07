Uomini e Donne, Cristina Incorvaia: "Sammy Hassan? Anima irritata"

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

Cristina Incorvaia rivela lo stato d'animo di Sammy Hassan dopo la fine della frequentazione con Giovanna Abate

Cristina Incorvaia, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' ed ex concorrente di 'Temptation Island', ha riferito, in una lunga intervista al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, come sta vivendo l'amico Sammy Hassan l'addio, a poche settimane dalla scelta, da Giovanna Abate. La dama del programma di Maria De Filippi ed il deejay si sono conosciuti durante il viaggio nei sentimenti di Canale 5 (lui in qualità di tentatore, lei come fidanzata di David Scarantino):

"L'ho sentito, ma per rispetto non gli ho chiesto nulla. Ho percepito un’anima irritata, forse anche per via del gossip costante su di lui".

Cristina era quasi certa che tra Giovanna e Sammy non sarebbe durata fuori dal programma:

"Sono due persone con caratteri forti. Forse si sono soffermati solo sulla passione, ma alla lunga i troppi scontri portano alla rottura. Lei ha un carattere duro, mentre lui non è remissivo. Fuori dal programma questi aspetti si sono enfatizzati".

La Incorvaia, a mesi di distanza, tornerebbe a sedersi tra il parterre femminile per trovare il principe azzurro:

"Tirerei fuori un aspetto caratteriale che potrebbe essere un esempio per tante persone a casa..."