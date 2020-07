Willwosh: "Con Luigi Di Lella ci siamo lasciati" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

E' finita tra Guglielmo Scilla e Luigi Di Lella: l'annuncio ufficiale attraverso un video su Youtube

Nelle scorse ore, attraverso un lungo video, postato sul proprio canale Youtube, Guglielmo Scilla ha messo definitivamente la parola fine al gossip delle ultime settimane. L'attore, infatti, da qualche tempo, non ha più postato sui propri social ufficiali, foto in compagnia del fidanzato Luigi Di Lella. Lo youtuber, nella clip di qualche ora fa, ha confermato la rottura dopo quasi due anni di fidanzamento:

"Arriviamo alla domanda che mi è stata rivolta di più negli ultimi mesi "Stai ancora con Luigi?". No. Qualcuno di voi lo ha capito, altri no infatti continuavano a mandare disegni e frasi carine. Ragazzi, condividere pezzi della propria vita sui social non significa dover condividere tutto quanto sui social, le persone al di là dei social mostrano quello che sentono di mostrare. So che la mia storia con Luigi è stata molto visibile, quindi era ovvio che prima o poi ne avrei dovuto parlare, avevo bisogno di un po' di tempo, sia perché dovevo processare alcune cose, sia perché non sei da solo e devi avere rispetto per l'altra persona".

Nonostante si siano detti addio, però, i due ormai ex hanno conservato un buon rapporto. La stima e l'affetto reciproci sono rimasti invariati

"Non smetterò mai di voler bene e in un certo senso di amare Luigi. Nel senso che quello che è stato il suo coraggio nel mostrarsi, nell'esserci a testa alta è stato di grande ispirazione per me e gli sarò sempre grato. I messaggi che ci sono arrivati sono stati un deterrente, ci hanno aiutato a capire che qualcosa stava iniziando a cambiare. Ci sono momenti nella vita in cui si ha bisogno di un certo tipo d'amore, il fatto che non sia per sempre non significa che valga di meno. Il mio amore con Luigi è durato quanto doveva durare".