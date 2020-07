Mariana Rodriguez: "Stefano De Martino? Solo amici"

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

Tra Mariana Rodriguez e Stefano De Martino c'è solo un sentimento di amicizia

Protagonista di uno dei gossip più caldi di questa estate 2020, Mariana Rodriguez, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola oggi, ha fatto chiarezza sulle foto pubblicate, qualche settimana fa, dal magazine 'Chi', in cui è stata paparazzata assieme a Stefano De Martino. Gli amanti di cronaca rosa hanno subito pensato alla nascita di un nuovo amore dopo la separazione del conduttore di 'Made in sud' con Belen. Ecco le dichiarazioni della modella venezuelana che non lasciano alcun spazio all'immaginazione:

"Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici"

L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' è rimasta letteralmente spiazzata dagli scatti e dal fatto che, dietro quelle immagini, qualcuno abbia potuto leggere un fidanzamento in vista:

"Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore"

L'attrice, vista recentemente nel nuovo video di Gigi d'Alessio e Clementino, 'Como suena el corazon', ha cercato di sdrammatizzare quelle foto che non hanno nulla di malizioso:

"Quando qualcuno ci dava già per sposati, mi sono fatta una bella risata!"

Già l'ex ballerino di 'Amici', durante uno sketch con il comico Peppe Iodice, aveva smentito il flirt in diretta tv:

Iodice: "Ho saputo che stai scandagliando questa nuova signorina. Ma tu ti fai ingrifare dal cognome?"

De Martino: "Ma non è vero".

Caso chiuso?