Temptation Island Oggi, Ciavy e Valeria Liberati non sono tornati insieme (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

Ciavy e Valeria Liberati non sono tornati assieme dopo il falò di confronto a Temptation Island 7

Ad un mese dal falò di confronto, Ciavy e Valeria Liberati non sono tornati assieme. I due ormai ex fidanzati si sono ritrovati di fronte a Filippo Bisciglia per fare il punto della situazione in occasione dell'ultima puntata di 'Temptation Island 7' (Qui, il video):

Ciavy: "Si ma ci stiamo rivedendo e sentendo tutti i giorni. Le ho detto che ho esagerato. Ho seguito la linea di un percorso abbastanza pulito. All'inizio, forse, ho sbagliato. Non volevo metterci cattiveria e malignità. Lei sapeva che non ero innamorato. Alcuni suoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. Le ho detto che, per me, è importante. Innamorato? Forse sì ma ho ancora rabbia. Se dovessimo tornare insieme lo faremo in un altro modo. Oggi Valeria è confusa. Teme il giudizio della gente, io no. Io ho sempre vissuto la vita al massimo. Mi stimo molto per questo. Lei ha paura del contorno. Mi cerca, le manco. Il compleanno mio l'ho fatto a casa sua. Ci siamo sentiti spesso. In vita mia ho sbagliato molto con lei. Lei lo sapeva. Mi auguro di sistemare le cose bene con Valeria. Mi auguro che lei capisca che ha sbagliato. E come sempre il meglio"

Valeria: "Sto facendo un po' di ordine nella mia vita. Sto pensando a me stessa, cosa che non facevo da tanto. Ed è bellissimo. La mattina mi sveglio tranquilla e rilassata. Era una sensazione che non provavo da tempo. Temptation mi ha fatto capire che l'amore non deve farti versare lacrime se non di gioia. Con Ciavy ci siamo visti, che ha capito i suoi errori, che ha sbagliato con me. Gli credo e non gli credo. Io penso che ha capito che mi sta perdendo. Mi ha detto che mi ama, che è pronto a convivere con me, anche da subito. Adesso non me la sento. Sono io quella cambiata. Io non penso di essere innamorata di lui. A volte mi manca per via dell'abitudine. Per il futuro spero di ritrovare la felicità, di continuare a rispettarmi, e mi auguro di trovare un uomo che, in primis, ami mia figlia e poi me. Sono una donna con una grande responsabilità".