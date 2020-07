Temptation Island 7, Anna Boschetti e Andrea Battistelli escono insieme dal programma (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 luglio 2020

Il falò di confronto finale tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli di Temptation Island 7

Dopo 21 giorni di separazione, Anna Boschetti e Andrea Battistelli si ritrovano al falò di confronto finale in onda, stasera, giovedì 30 luglio 2020, durante l'ultima puntata della settima stagione di 'Temptation Island'.

La donna scopre che il fidanzato è sempre stato a conoscenza del fatto che abbia adottato una strategia per farsi sposare e mettere su famiglia.

Anna: "Noi siamo qua per capire se mi ami, se vuoi fare una famiglia con me, se ci sono le basi per costruire qualcosa. Adesso pretendo una risposta. Ti spiego la mia finta storia con Carlo... sai perché l'ho fatta. Volevo che stavi male, che soffrivi. Penso che se stai con me fai fai soffrire una persona della tua famiglia. Se io ti lascio tu soffri per me. Ne vale questo sacrificio? Durante tutto il tuo percorso hai parlato della tua famiglia, di tuo padre. Il tuo lavoro e la tua famiglia dovevi tenerla fuori"

Andrea: "La donna mia per ottenere qualcosa mi fa incazzare. Dal primo all'ultimo falò l'ho sempre detto che sono innamorato di te".

I due fidanzati riguardano attentamente le immagini di Anna con il single Carlo:

Anna: Carlo cominciava a provare qualcosa per me. Non mi potevo accollare i problemi anche suoi. Già ho quelli con te. Io volerti far star male, farti soffrire. Pensavo che mi venivi a prendere conoscendo la tua gelosia. Almeno io ho giocato"

Andrea: "Abbiamo fatto lo stesso percorso ma completamente differente. Tu mi hai mancato di rispetto con la pacca sul culo due volte. Io sono stato male. Hai la presunzione che vuoi essere uomo e donna. Mi hai fatto passare per ragazzino, che sono stato a casa tua a scrocco. Mi hai fatto passare per quello che non sono, che non mi prendo responsabilità. Mi sono preso un pacchetto grande e l'ho fatto con il cuore perché sono innamorato. Adesso facciamo dieci passi indietro"

Anna: "Mi hai detto che sono una donna senza anima. La donna di quarant'anni non vuole fare la fidanzatina"

Andrea: "Io voglio ancora crescere, voglio affermarmi sul lavoro. Ho chiesto solo del tempo"

Anna: "Al quarto posto non ce la mette nessuno. Da oggi sul piedistallo stacci da solo. Io al primo posto metto te e le mie figlie"

Andrea: "Io parlo di futuro non di soldi. Tu devi stare con me anche se ho 5 euro in tasca perché io ti amo. Tu devi rispettare il mio tempo. Io ti prendo per mano e andiamo insieme".

Escono insieme.

Andrea vuole delle spiegazioni da Anna! Secondo voi usciranno insieme o separati? #TemptationIsland pic.twitter.com/N4HzuSQQIH — Temptation Island (@TemptationITA) July 30, 2020