Temptation Island, Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane e torna a casa da sola

Nella puntata finale di Temptation Island, abbiamo visto l'epilogo del falò di confronto finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, terminato, nella puntata andata in onda due giorni fa, con uno schiaffo da parte della Elia, furibonda con il compagno.

Nella puntata di stasera, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno rivisto le immagini in cui l'attore ammette di aver baciato la single Beatrice, convinto di aver eluso telecamere e microfoni.

Pietro Delle Piane, istintivamente, ha subito sminuito quanto visto mentre Antonella Elia ha sfoderato il primo insulto.

Nelle immagini, abbiamo visto anche un agitato Pietro Delle Piane, evidentemente molto preso dalla tentatrice, parlare con Lorenzo Amoruso che gli ha consigliato di farsi una "doccia fredda".

Pietro Delle Piane ha proceduto con la spiegazione, con non poche difficoltà:

Antonella Elia, però, ha perso il controllo, dando due schiaffi al compagno e ricoprendolo di insulti.

Pietro Delle Piane, successivamente, ha parlato di "bacio innocente", beccandosi un terzo schiaffo.

Antonella Elia ha accusato il compagno di aver "fatto lo zozzo in un posto buio"...

Pietro Delle Piane ha replicato così:

Successivamente, Antonella Elia ha rinfacciato al compagno anche tutte le cattiverie dette su di lei in queste tre settimane:

Mi hai fatto sentire vecchia, brutta e arida. Non voglio più te e non voglio più nessun uomo. Tu mi dovevi tutelare e proteggere... Non ti voglio vedere, non rivolgermi più la parola!