Temptation Island 2020, Anna parla su Instagram e viola il regolamento?

Di Massimo Galanto giovedì 30 luglio 2020

A poche ore dall'ultima puntata, spunta sui social un video di Anna. Ecco cosa è successo

Giallo a poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island, in onda stasera su Canale 5 (LIVE SU BLOGO). Anna Boschetti, rimasta in gioco nel reality con il fidanzato Andrea Battistelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nonostante per regolamento nessuno dei partecipanti al programma possa farlo, fino a quando non sia del tutto terminato.

Rispondendo in un video ad un amico che le ha chiesto cosa farebbe a coloro che in questo momento la stanno insultando sui social, Anna ha detto:

Neanche possono immaginare quello che posso fargli io quando potrò riusare i social. Neanche immaginano quello che gli può succedere. Prima di tutto, chi tocca le mie figlie, li querelo tutti, li porto tutti in tribunale. Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene. Ora finisce, giovedì è l'ultima puntata. Mi hanno proprio rotto il caz**. Da giovedì se la vedono con me. Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me.

Il video, pubblicato su Instagram (a sua insaputa), ha già fatto il giro dei social: rappresenta una violazione del regolamento, oppure essendo stato messo in Rete da una persona esterna al programma, non ci saranno ripercussioni per Anna?

Tra poche ore tutto sarà più chiaro, così come lo sarà il destino della sua storia d'amore con Andrea, sempre più arrabbiato per il comportamento di lei con il single Carlo.