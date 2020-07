Riccardo Scamarcio è diventato papà

Di Fabio Morasca mercoledì 29 luglio 2020

Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio e per la compagna Angharad Wood.

Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta.

Stando ad una notizia pubblicata dal settimanale Diva e Donna, l'attore e produttore pugliese è diventato padre di una femminuccia di cui non è stato reso noto il nome.

La madre è Angharad Wood, 47 anni, inglese, proprietaria di un'agenzia di management a Londra. Per la Wood, si tratta della seconda maternità, essendo già madre di una bambina nata da una precedente relazione.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, possiamo vedere Riccardo Scamarcio e la compagna, paparazzati fuori dall'ospedale in cui la loro figlia è nata. In un'altra foto, possiamo vedere il neo-papà alle prese con la classica "navicella" per neonati con sua figlia all'interno.

In t-shirt, occhiali da sole e con sguardo rilassato nonostante la presenza dei paparazzi, che sembra che non gli sia sfuggita, Riccardo Scamarcio, in un'altra foto, abbraccia teneramente la donna che lo ha reso padre.

La storia d'amore tra Riccardo Scamarcio e Angharad Wood, che va avanti da circa due anni, quindi, anche in questa occasione, si è rivelata all'insegna della riservatezza più assoluta.

In passato, sempre Diva e Donna ha documentato, a grandi linee, la nuova relazione dell'attore 40enne.

Le prime foto riguardanti la coppia sono state pubblicate nel 2018.

Circa due settimane fa, invece, Diva e Donna ha annunciato l'imminente paternità di Riccardo Scamarcio, pubblicando anche la notizia del suo matrimonio con Angharad Wood che si sarebbe celebrato in gran segreto.

Laura Chiatti, con cui Scamarcio ha lavorato in molte produzioni, per il cinema e per la tv, intervistata da Chi, ha dedicato questo pensiero all'amico e collega: