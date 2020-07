Belen Rodriguez: con Gianmaria Antinolfi è finita, ora spunta Michele Morrone?

Di Massimo Galanto mercoledì 29 luglio 2020

Secondo il settimanale Chi, sarebbe già arrivata al capolinea la relazione della showgirl con l'imprenditore campano

Come corre veloce il gossip. Neanche il tempo di finire di commentare il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, che giungono novità dal fronte Belen Rodriguez.

Secondo il settimanale Chi, la showgirl argentina avrebbe già rotto con la sua nuova fiamma, ossia Gianmaria Antinolfi. Dopo i giorni di vacanza e passione tra Capri e Ibiza, pare la coppia sia già scoppiata. I motivi della rottura, al momento non si conoscono, ma, sempre stando a quanto scrive la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, sembrerebbe che Belen sia alle prese con un altro uomo. Si tratterebbe dell'attore Michele Morrone (Sirene su Rai1, 365 giorni su Netflix), con il quale ci sarebbe stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram.

Se dai social siano passati alla vita reale, per ora, non dato sapersi. Di sicuro i due hanno qualcosa di importante in comune. Per esempio, anche Morrone è divorziato ed ha due figli, Marcus e Brando, rispettivamente di 7 e 3 anni. E allora chi meglio di lui potrebbe comprendere le esigenze della showgirl, vogliosa, come sempre, di proteggere il figlio Santiago dai suoi turbamenti sentimentali.