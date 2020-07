Raimondo Todaro: "Ho letto molte notizie false su di me e ho avuto la tentazione di replicare..."

Di Fabio Morasca mercoledì 29 luglio 2020

Raimondo Todaro è stato intervistato dal settimanale Visto.

Sia Raimondo Todaro che Francesca Tocca hanno voltato definitivamente pagina per quanto riguarda le rispettive vite sentimentali.

L'affetto tra il ballerino storico di Ballando con le Stelle e la ballerina professionista di Amici, però, è rimasto immutato, soprattutto per il bene della loro figlia Jasmine.

Questo è ciò che emerge dall'intervista che il ballerino siciliano ha concesso al settimanale Visto.

Tra Raimondo e Francesca, quindi, c'è un'ottima sinergia, come in occasione del lockdown, durante il quale il ballerino si è occupato maggiormente della figlia, visto che la sua ex moglie era impegnata con Amici:

Con Francesca, ho un ottimo rapporto, non solo per il bene di Jasmine ma perché abbiamo vissuto una storia importante e l'affetto non si è esaurito. Durante l'anno, in situazioni di normalità, abbiamo più difficoltà per motivi di lavoro e dunque sfruttare la quarantena per fare il papà a tempo pieno mi è piaciuto un sacco. In quel periodo, Francesca lavorava ad Amici che non si è fermato, così Jasmin è stata più con me e ci siamo molto divertiti insieme.

Anche la decisione di raccontare la verità alla stampa dopo molto tempo è stata presa di comune accordo. Todaro ha ribadito il pensiero già espresso con un post su Instagram:

Con Francesca, abbiamo scelto di non parlarne, se non parecchi mesi dopo. Io ho scelto Instagram in occasione di quello che sarebbe stato il nostro sesto anniversario di matrimonio e quello che penso della nostra storia, l'ho scritto lì. Saremo sempre una famiglia, il sentimento che ci legava ci lega ancora, solo che si è trasformato.

Raimondo Todaro, però, ha anche ammesso di aver avuto la tentazione di replicare ad alcune indiscrezioni lette sui giornali che non gli sono piaciute: