Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio, Dayane Mello e Vera Gemma tra i concorrenti?

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

I nomi svelati in anteprima dal sito Che tv fa.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip partirà in autunno e il toto-nomi riguardante i concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà è tuttora in corso.

Il sito Che tv fa ha anticipato altre tre nomi di probabili concorrenti del reality show che, come già sappiamo, sarà condotto per la seconda edizione consecutiva da Alfonso Signorini.

Stando a Che tv fa, quindi, Paolo Brosio, Dayane Mello e Vera Gemma risulterebbero tra i vip tenuti in considerazione dalla produzione del reality show di Canale 5.

Per Paolo Brosio, si tratterebbe della seconda esperienza in un reality in due anni, visto che, nel 2019, il giornalista e scrittore 63enne ha preso parte a L'Isola dei Famosi, reality per il quale, in passato, aveva già lavorato come inviato.

Recentemente, Paolo Brosio è stato visto a Che tempo che fa, come ospite fisso, e a Live - Non è la D'Urso, come ospite ricorrente, dove alcune sue dichiarazioni su COVID-19 e chiese non sono passate inosservate. Nel corso di una puntata del talk show di Barbara D'Urso, inoltre, Brosio si è anche addormentato in diretta...

Anche Dayane Mello non è nuova ai reality show, avendo partecipato soprattutto a L'Isola dei Famosi, e all'ultima edizione di Pechino Express, che ha ottenuto un ottimo successo su Rai 2.

L'ex compagno della modella brasiliana, Stefano Sala, padre di sua figlia, ha partecipato al GF Vip nel 2018, piazzandosi in quarta posizione.

Da Pechino Express, inoltre, potrebbe arrivare anche Vera Gemma, attrice e figlia di Giuliano Gemma, che ha partecipato all'ultima edizione dell'adventure-game di Rai 2 (ora passato a Sky) come compagna di Asia Argento e, successivamente, di Gennaro Lillio.