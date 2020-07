Paolo Ciavarro a Io e te: "Sono innamorato. E' un momento molto felice della mia vita" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 28 luglio 2020

Paolo Ciavarro, ospite a Io e te su Rai1, a cuore aperto sulla sua storia con Clizia Incorvaia

Oggi, martedì 28 luglio 2020, di 'Io e te', Pierluigi Diaco ha intervistato, per la prima, assieme Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi:

Diaco: "Non ti farò nessuna domanda sulla tua ultima esperienza televisiva e nemmeno sulla tua fidanzata perché non mi importa nulla. Sono cose che riguardano il cazzeggio del gossip. Hai dimostrato, negli anni, di amare questo mestiere. Hai avuto una chance da parte di Barbara Palombelli che ti ha fatto parlare. Mi è piaciuto come hai condotto il daytime di Amici".

L'ex gieffino ha rivissuto le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita familiare: "Sono orgoglioso dei miei genitori"

L'attrice di 'Borotalco' non è mai stata gelosa dei suoi due figli maschi:

Giorgi: "Vivo in un mondo di maschi. La mia non possessività è stato un lavoro da subito"

Ciavarro: "Non è mai stata una mamma morbosa. Oltre ad essere mia mamma è una super confidente. Parliamo di tutto, l'ascolto. E' saggia".

Un pensiero finale anche alla fidanzata Clizia Incorvaia:

"Sono molto felice della mia vita, della piega che sta prendendo, della mia situazione professionale, dei piccoli passi che sto facendo in avanti, della mia carriera. Sono innamorato. E' un momento molto felice della mia vita".