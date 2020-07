Boss Doms e Valentina Pegorer: "Temptation Island? Non fa per noi"

Di Sebastiano Cascone martedì 28 luglio 2020

Boss Doms e Valentina Pegorer insieme da 3 anni non parteciperebbero a Temptation Island

Si sono conosciuti ed innamorati tre anni fa a 'Pechino Express'. In occasione dell'uscita del nuovo singolo, 'I want more', Boss Doms e Valentina Pegorer, intervistati da 'Tv Sorrisi e Canzoni', hanno raccontato, per la prima volta, il loro primo incontro:

Edo: «Appena arrivato nelle Filippine con Lauro (il cantante Achille Lauro, di cui Boss Doms è stato produttore e partner sul palco, oltre che a “Pechino”, ndr), mi sono guardato attorno per fare un “check” delle donne: lei no, lei no… ok: lei!».

Vale: «Sono stata uno scarto, quindi».

Edo: «Ma no! Valentina mi piaceva da morire, quindi ho cercato in tutti i modi di evitarla perché ho pensato: “Se mi innamoro, divento scemo, vado sotto a un treno e sto male”».

Vale: «Io, invece, ero lì da un po’ con Ema (la dj Ema Stokholma, con cui la Pegorer nella coppia delle “#Clubber”

ha vinto quell’edizione del programma, ndr) e quando l’ho visto arrivare ho pensato: “Chi è ’sto coatto?”. Edo aveva i capelli rosa, Lauro le treccine…»

Dopo quasi tre anni di fidanzamento ed un figlia, la coppia, sicura del proprio amore, non prenderebbe mai parte ad un programma in stile 'Temptation Island':

Vale: «No, non fa per noi».

Edo: «Piuttosto potremmo pensare a un programma di viaggi, un “Pechino 2.0”»

