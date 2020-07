Selvaggia Roma e Alessio Lo Passo stanno insieme?

Di Marco Salaris martedì 28 luglio 2020

"Si sono anche baciati": c'è il ritorno di fiamma tra l'ex tronista e la sua ex corteggiatrice?

"A volte ritornano" è proprio il caso di dire data l'indiscrezione che mette al centro una coppia conosciuta nel 2012 nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Alessio Lo Passo, ex tronista del programma di Canale 5 e Selvaggia Roma che sì, l'abbiamo conosciuta soprattutto a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, ma forse tanti non sanno o ricordano il fatto che la ragazza sia stata una corteggiatrice durante il trono di Lo Passo.

Sarà per questo che, secondo una segnalazione dettagliata giunta al sito di Isa e Chia, Selvaggia e Alessio sarebbero stati visti insieme in un noto locale milanese. Si legge:



Ieri sera al Just Cavalli di Milano c’erano Selvaggia Roma e Alessio Lo Passo in atteggiamenti molto intimi. Sono arrivati insieme ad altri amici e sono andati via sul presto, sempre insieme.

L'utente aggiunge:



Erano accanto al nostro tavolo, lei ballava e lui era lì che la guardava e la filmava. Si sono anche baciati, anche se non ho fatto in tempo a riprenderli in quel momento.

Dunque non solo si parla di una certa intesa, ma anche di un presunto bacio, su questo però non ci sono conferme che possono avvalorare l'accaduto. Un indizio che può far capire di più arriva direttamente dai social, infatti sia Selvaggia che Alessio hanno postato reciprocamente delle Instagram stories in cui compaiono insieme.

Sarà un vero ritorno di fiamma?