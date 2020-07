Giulia Cavaglià e Francesco Sole: è crisi?

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

Tutte le ultime indiscrezioni riguardanti la coppia.

La storia d'amore tra Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, e Francesco Sole, youtuber, influencer ed ex conduttore di Tu sì que vales, è sbocciata verso novembre dell'anno scorso, dopo un lungo corteggiamento da parte di lui che aveva avuto praticamente un colpo di fulmine, vedendola nel programma condotto da Maria De Filippi.

Recentemente, si era anche parlato della possibilità di una loro partecipazione a Temptation Island che, però, non si è concretizzata.

In questo periodo, invece, si sta parlando addirittura di un periodo di crisi che Giulia e Francesco starebbero passando. Sui social, le foto insieme e i like reciproci non ci sono più e, come scoperto dal sito News UeD, Giulia Cavaglià ha smesso di seguire il fidanzato su Instagram.

Stando ad un'ulteriore indiscrezione condivisa tramite Instagram Stories dall'influencer Amedeo Venza, Giulia Cavaglià e Francesco Sole avrebbero litigato e la lite sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso:

Lite furibonda tra Giulia e Francesco Sole. A raccontarlo è un amico della coppia e fa sapere anche che i due ultimamente andavano sempre meno d'accordo!

Sul profilo Instagram di Francesco Sole, inoltre, lo youtuber e scrittore 28enne ha anche condiviso un post decisamente malinconico: