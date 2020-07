Giulio Raselli: la dedica romantica a Giulia d'Urso su Instagram

Di Sebastiano Cascone martedì 28 luglio 2020

Amore a gonfie vele tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso

Nelle scorse ore, Giulio Raselli ha rivolto, alla fidanzata Giulia d'Urso, una speciale dedica su Instagram. I due innamorati, per qualche giorno, sono stati divisi ma quando si sono riabbracciati, la felicità è stata totale.

Lo scatto della speciale 'reunion' ha collezionato, in poche ore, quasi 50mila cuoricini.

Intervistato da IlGiornale.it, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha confessato, per la prima volta, che, con la compagna, sta progettando una lunga vita assieme. I progetti a breve scadenza non mancano: "Come coppia credo di aver già fatto un passo molto importante con la convivenza. Certo, quando hai 30 anni e sei innamorato come noi è normale sognare il matrimonio e una famiglia, ma per ora un passo alla volta". Al momento è esclusa la partecipazione a 'Temtpation Island' (lui, in passato, è già stato tentatore, ndb): "Partecipare a come coppia? Mi viene già l’ansia adesso! È un programma bellissimo ma solo il pensiero che i ragazzi ci provino con lei mi fa impazzire".